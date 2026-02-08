Innerhalb kurzer Zeit ereigneten sich 2025 in Magdeburg gleich zwei tödliche Unfälle mit Beteiligung einer Straßenbahn der MVB. Solche schweren Unfälle gehen auch an den Fahrerinnen und Fahrern nicht spurlos vorüber. Wie ihnen danach geholfen wird.

„Ich habe am ganzen Körper gezittert“: Wie Straßenbahnfahrern der MVB nach Unfällen in Magdeburg geholfen wird

Am 30. September 2025 ereignete sich im Breiten Weg in Magdeburg ein tödlicher Unfall. Ein Mann war von einer Straßenbahn erfasst worden.

Magdeburg. - Anfang Dezember 2025 stößt in Magdeburg eine Straßenbahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe mit einem Krankentransport zusammen. Der 89-jährige Patient an Bord stirbt. Nur wenige Wochen zuvor, am 30. September, erfasst eine Straßenbahn im Breiten Weg einen Mann, der seinen schweren Verletzungen erliegt. Steve Freischmidt (37) fuhr diese Bahn. Was das schreckliche Ereignis mit ihm gemacht hat und wie ihm geholfen wurde.