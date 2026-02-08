Neues Angebot der Tourist-Info Zerbst neu entdecken: Mit dem Handy auf digitaler Schnitzeljagd oder individueller Zeitreise durch die Geschichte
Zerbst macht den nächsten Schritt in die digitale Zukunft: Ab Ostern können Touristen und Einheimische die Stadt und das Umland per kostenloser App auf völlig neue Weise erleben.
08.02.2026, 07:45
Zerbst - Wie wäre es mit einer digitalen Schnitzeljagd durch Zerbst oder einer individuellen Tour durchs Umland mit dem persönlichen Gästeführer auf dem Smartphone? Pünktlich zum Saisonstart kurz vor Ostern soll genau das möglich sein. Dabei verspricht der geplante Audioguide, den sich jeder kostenlos per App aufs Handy oder Tablet laden kann, noch einiges mehr.