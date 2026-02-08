Zerbst macht den nächsten Schritt in die digitale Zukunft: Ab Ostern können Touristen und Einheimische die Stadt und das Umland per kostenloser App auf völlig neue Weise erleben.

Zerbst neu entdecken: Mit dem Handy auf digitaler Schnitzeljagd oder individueller Zeitreise durch die Geschichte

Die Zerbster Tourist-Information plant ein neues Angebot: einen Audioguide, der unter anderem eine Schnitzeljagd und Kinderführung für Familien beinhaltet.

Zerbst - Wie wäre es mit einer digitalen Schnitzeljagd durch Zerbst oder einer individuellen Tour durchs Umland mit dem persönlichen Gästeführer auf dem Smartphone? Pünktlich zum Saisonstart kurz vor Ostern soll genau das möglich sein. Dabei verspricht der geplante Audioguide, den sich jeder kostenlos per App aufs Handy oder Tablet laden kann, noch einiges mehr.