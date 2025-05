Reporterin Lena Bellon (links) in der 8c des Albert-Einstein-Gymnasiums in Magdeburg. Im Rahmen der Medienklasse konnten die Jugendlichen Fragen stellen.

Magdeburg. - Die 8c des Albert-Einstein-Gymnasiums in Magdeburg-Olvenstedt wurde für eineinhalb Stunden zu einer kleinen Redaktion. Die Fragen stellte jedoch nicht die Journalistin, sondern die Gruppe an Schülerinnen und Schüler. Die Klasse nimmt nämlich an der Medienklasse teil. Dabei handelt es sich um ein Schulprojekt der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung. Wer will, kann Besuch aus der Magdeburger Lokalredaktion bekommen.

Reporterin Lena Bellon war daher an dem Olvenstedter Gymnasium, um aus dem Alltag der Redaktion zu erzählen und Einblicke in den Beruf zu geben. Neben Fragen zu dem persönlichen Werdegang und Lieblingsthemen, kamen die immer beliebten Fragen zu Treffen mit prominenten Menschen sowie zu Gefahrensituationen und dem Umgang mit Kritik auf.

Instagram, Tiktok und Co. für Themenwahl nutzen

Die Jugendlichen waren aber auch daran interessiert, wie man seriöse und unseriöse Quellen unterscheidet. Da sie selbst viel in sozialen Medien unterwegs sind, begegnen ihnen viele Gerüchte und Nachrichten. „Da weiß man nie, ob es auch stimmt“, merkte eine Schülerin an. Reporterin Lena Bellon erklärte aber auch, dass auf Instagram, Facebook oder Tiktok Themen gefunden werden können, die dann seriös aufgearbeitet werden.

Das Schulprojekt richtet sich an Schulklassen der 3., 4. und 5. Klasse sowie der 6. bis 10. Klasse aller Schulformen. Es soll Lehrkräfte dabei unterstützen, Medien unkompliziert in den Schulalltag zu integrieren und es soll Schülern dabei helfen, Medienkompetenz zu erlangen.