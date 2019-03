In diesem bislang leerstehenden Ladengeschäft in der Moritzstraße in Magdeburg soll der "Neustadtladen" im Mai 2019 eröffnen. Foto: Stefan Harter

Das Ordnungsamt Magdeburg zieht in den Brennpunkt Neue Neustadt. Die Außenstelle am Moritzplatz wird am 17. Mai 2019 eröffnet.

Magdeburg l Am 17. Mai 2019 soll der neue „Neustadtladen“ in Magdeburg in einem bislang leerstehenden Ladengeschäft in der Moritzstraße eröffnen. Dann wird auch das Ordnungsamt seine Außenstelle am Moritzplatz bezogen haben, wie Rathaussprecherin Kerstin Kinszorra entsprechende Volksstimme-Informationen bestätigt. Mit einem Familienfest mit buntem Rahmenprogramm soll die neue Einrichtung für die Neustadt eingeweiht werden. Dort sind künftig das Quartiersmanagement sowie Dienstkräfte des Ordnungsamtes zu erreichen. Wie viele Mitarbeiter der Behörde vor Ort sein werden, will sie nicht sagen. Auch die Regionalbereichsbeamten der Polizei, die für die Neustadt zuständig sind, werden zeitweise dort zu finden sein, erklärt sie weiter. Sprechzeiten bleiben gleich Die Sprechzeiten des Quartiersmanagements (Dienstag und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr) bleiben am neuen Standort bestehen. Auch der Name „Neustadtladen“ soll nach bisherigem Stand beibehalten werden, wie Kerstin Kinszorra mitteilt. Der bisherige Standort in der Lübecker Straße 21 ist bereits geschlossen. Das Quartiersmanagement ist deshalb vorübergehend im Geschäftsstraßenmanagement am Nicolaiplatz untergekommen. Die längere Suche nach einem geeigneten Standort habe dazu geführt, dass es keinen direkten Umzug geben konnte, so Kerstin Kinszorra. Magdeburg will soziale Probleme lösen Im Herbst 2018 hatte Oberbürgermeister Lutz Trümper bekanntgegeben, dass es eine Stadtteilwache geben wird, um den sozialen Problemen rund um den Moritzplatz und entlang der Umfassungsstraße Herr zu werden. Seit dem Zuzug von Hunderten Rumänen liegen die alteingesessenen Anwohner vor allem wegen Lärm und Müll mit den Neuankömmlingen im Clinch.

