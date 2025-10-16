Die erst 21-jährige Silvana Gelfert eröffnet mit „Sissy's 24/7-Späti“ in Magdeburg ihr eigenes Geschäft. Wann es losgeht und worauf sich Kunden freuen können.

Snacks und Getränke rund um die Uhr

Mit nur 21 Jahren eröffnet Silvana Gelfert einen eigenen Späti in der Magdeburger Altstadt.

Magdeburg. - Am Magdeburger Hasselbachplatz tut sich etwas. Wo in der Sternstraße bis vor Kurzem orientalische Lebensmittel verkauft wurden, ist jetzt eine Baustelle. Silvana Gelfert eröffnet dort einen Späti und hat für den Laden originelle Ideen.