Das Stadtarchiv Magdeburg an der Mittagstraße im Stadtteil Neue Neustadt ist an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Außerdem ist es sanierungsbedürftig. Vor allem der Keller macht Probleme.

Neue Neustadt - Täglich trudeln Hunderte Meter Papier ein. Dabei hat das Stadtarchiv seine Kapazitätsgrenze (10 000 laufende Meter Magazinbereich) inzwischen erreicht. Wohin mit den Unterlagen, die aufbewahrt werden müssen? Eine Frage, die so einfach gar nicht zu beantworten ist. Gelten für Archive doch besondere klima- und brandschutztechnische Anforderungen. Der fehlende Platz ist nur eines der Dilemmas, in dem das Objekt an der Mittagstraße steckt. Das Ringen um eine Lösung, die bezahlbar ist, erweist sich als kompliziert. Zumal mit den zu erwartenden Kosten von mehr als 10,5 Millionen Euro ein schwer zu stemmender Brocken auf die Stadtkasse zukommt.

Spagat zwischen Kosten und Notwendigkeit

Es ist das historische Gedächtnis der Stadt. Doch in der Prioritätenliste steht das Archiv nicht ganz oben. Im Bauausschuss gerieten die Kommunalpolitiker in einen Zwiespalt. Einerseits wissen sie um die gesetzliche Aufgabe. Andererseits sehen sie die 10,5 Millionen Euro, die am Ende bei anderen Bauprojekten, die wichtiger sein könnten, fehlen. Und so hatten sie ihre Bauchschmerzen damit, den nächsten Planungsschritt für die Erweiterung des Stadtarchivs zu beschließen.

„Die Statik im Keller muss erneuert werden“, sieht Reinhard Stern (CDU-Fraktion) an bestimmten Baumaßnahmen kein Vorbeikommen. Doch muss ein Gründach mit Photovoltaikanlage installiert werden? Können Fenster und Fassade nicht noch warten? Ganz einig waren sich die Bauausschussmitglieder nicht.

Während René Hempel (Die Linke) die Eile betonte und Thomas Wiebe (SPD) bei weiterem Schieben nur mit erneuten Kostensteigerungen rechnet (zunächst war von 5 Millionen Euro ausgegangen worden), wollen andere in Etappen sanieren. Es gehe nicht darum, dass bestimmte Einzelmaßnahmen nicht gewollt seien, betonte Ausschussvorsitzender Mirko Stage (Fraktion Grüne/future!). „Aber wenn man ein begrenztes Finanzvolumen zur Verfügung hat, aber mehr machen möchte, muss man priorisieren.“ Eine Liste mit den wichtigsten Projekten soll es zu den Beratungen um den Haushaltsplan für 2024 geben.

Doch da der Bauausschuss im Fall des Stadtarchives beschließendes Gremium ist, musste eine Entscheidung her. Vertagen war wegen der Dringlichkeit nicht möglich. Und so wurde ein Kompromiss erarbeitet, der schon im Finanzausschuss vorbereitet und nun abschließend ergänzt wurde. Auftrag an die Stadtverwaltung: Die Baukosten sollen reduziert werden. „Dabei ist auf die Minimalbauanforderungen Wert zu legen, wobei die Arbeitsfähigkeit und Kapazität des Archivs nicht beeinträchtigt sowie die Qualität der Ausführung nicht geschmälert werden dürfen.“ Die Planung soll erst begonnen werden, wenn die Stadt eine Prioritätenliste ihrer Investitionen auf dem Tisch hat – aufgrund der finanziellen Belastung. Dem folgten die Ausschussmitglieder mehrheitlich.

Ob durch die Planungsbremse der zeitliche Rahmen, den das Kommunale Gebäudemanagement (KGM) der Stadt gesteckt hatte, eingehalten werden kann, scheint unklar. Geplant war, im ersten Quartal 2025 mit den Bauarbeiten zu beginnen und im dritten Quartal 2026 fertig zu werden.

Miete und Neubau sind keine Optionen

Wie KGM-Mitarbeiter Chris Wasser erklärte, bestehe die Aussicht auf Fördergelder in Höhe von 1,47 Millionen Euro über das Programm Stadtumbau Ost. Diese könnten zwischen 2024 und 2026 fließen. Da es aber noch keine Zusage gebe, konnte die Summe noch nicht in die Kalkulation eingearbeitet werden.

Der Eigenbetrieb hatte auch geprüft, ob andere Objekte gemietet werden können oder ein Neubau sinnvoll wäre. Laut Wasser hätte sich kein geeignetes Objekt gefunden, das den sicherheits-, brandschutz- und klimatechnischen Ansprüchen eines Archivs genüge. Und ein Neubau hätte rund 29 Millionen Euro gekostet.

Aufgaben und Geschichte

Das Stadtarchiv Magdeburg verwahrt das Schriftgut und die digitalen Unterlagen, die bei der Stadtverwaltung und ihren Einrichtungen entstanden sind.

Das Endarchiv umfasst das Archivgut und die archivischen Sammlungen. Das älteste Original ist eine in Magdeburg ausgestellte Urkunde vom 3. Mai 1272. Aufgrund der Zerstörung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg stammen die Bestände überwiegend aus dem Zeitraum von 1632 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

Das Verwaltungsarchiv beinhaltet das dienstliche Schriftgut der Ämter, Dezernate und Fachbereiche, welches nicht mehr ständig für deren Tätigkeit benötigt wird, aber noch Aufbewahrungsfristen unterliegt.

Der Bauaktenbestand enthält die Bauakten der Stadt Magdeburg sowie der eingemeindeten Orte. Eine Akteneinsicht kann in der Regel nur durch den Eigentümer oder einen Bevollmächtigten des Eigentümers erfolgen. Die Archivbibliothek ist eine Präsenzbibliothek. Sie umfasst etwa 23 000 Medien. Die Bücher, darunter zahlreiche Nachschlage- und Geschichtswerke, können vor Ort eingesehen werden.