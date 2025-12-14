Nächtlicher Alkoholverkauf, Sicherheit, Ordnung: Spätshops stehen in Magdeburg immer wieder in der Kritik. Die Stadt klärt auf, welchen Handlungsspielraum sie für Verbote hat.

Spätis in Magdeburg: Nur so können Verbote kommen

In Magdeburg sollen die Öffnungszeiten der Spätshops eingeschränkt werden.

Magdeburg. - Spätshops sind für viele Menschen ein Stück urbaner Freiheit und niedrigschwelliger Nahversorgung – für andere sind sie ein Dauerärgernis. Vor allem nachts geraten sie in den Fokus von Debatten über Alkohol, Sicherheit und Ordnung. In Magdeburg flammt diese Diskussion regelmäßig auf. Jetzt erneut.