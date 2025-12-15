Eines der beliebtesten Foto-Motive des Wernigeröder Weihnachtsmarktes blieb bislang verschwunden, nun ist der „I Love WR“-Foto-Spot zurück – noch größer und leuchtender. Bleibt das beliebte Fotomotiv auch über die Feiertage hinaus stehen?

Wernigerode. - Ob für das Erinnerungsbild an den Harz-Urlaub, an den Familienausflug oder als Hintergrund für das neue Instagram-Profilfoto: Ein Stopp an dem leuchtenden „I Love WR“-Schriftzug war 2024 für viele Besucher ein Muss beim Bummel über den Wernigeröder Weihnachtsmarkt. 2025 mussten Gäste aber auf den beliebten Foto-Spot verzichten – bislang.

Am Montag, 15. Dezember, haben Mitarbeiter der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) die Buchstaben-Herz-Kombination an der Sylvestrikirche errichtet. Wie Florian Hoppstock vom Veranstaltungsteam mitteilt, handelt es sich dabei um eine neue, deutlich größere Spezialanfertigung. Die sei notwendig geworden, da der alte Foto-Punkt den wechselnden Witterungsbedingungen und dem Besucherandrang nicht standhalten konnte. Immer wieder seien deshalb vereinzelte Lichter ausgefallen.

Der neue Schriftzug in Gold und Rot ist 150 Kilogramm schwer, gut vier Meter lang und circa 1,50 Meter hoch. Er bleibt nicht nur während des Weihnachtsmarktes stehen, sondern kann auch noch während des anschließenden Wintermarktes, der bis zum 6. Januar geöffnet bleibt, an der Lichterkirche entdeckt werden. Und auch zu anderen Gelegenheiten und an anderen Stellen werden die Großbuchstaben immer mal wieder zu sehen sein, kündigt WTG-Chef Andreas Meling an.