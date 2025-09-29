Die Wohnungen im frisch sanierten Hafenspeicher in Magdeburg können zwar bezogen, aber noch nicht offiziell bewohnt werden. Das sind die Hintergründe.

Speicherwohnungen in Magdeburg: Einziehen ja, wohnen aber noch nicht

Der sanierte Speicher im Magdeburger Wissenschaftshafen kann zwar bereits bezogen, aber noch nicht bewohnt werden.

Magdeburg. - Hinter den Scheiben der Glasloggien stehen bereits Stühle und Tische, in manchen hängen schon Vorhänge. In einer Wohnung werden gerade die Fenster geputzt. Auch Umzugswagen stehen regelmäßig vor dem frisch sanierten Silo B im Magdeburger Wissenschaftshafen.