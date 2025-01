Spektakuläres für Sternfreunde 2025 in Magdeburg

Rendezvous am Himmel: Der Mond schiebt sich langsam vor die Sonne. Eine teilweise Sonnenfinsternis (Sofi) wird 2025 über Magdeburg zu erleben sein. Diese Aufnahme entstand bei der partiellen Sofi am 25. Oktober 2022, festgehalten von Marcus Bonitz von der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg.

Magdeburg. - Polarlichter über Magdeburg, ein Komet (Tsuchinshan-Atlas) im seltenen Vorbeiflug, Sternschnuppen und Blutmond, all das konnten Hobbyastronomen 2024 bestaunen. Wird das neue Jahr ähnlich galaktisch? Was steht auf der Wunschliste der Sterngucker ganz oben? So viel sei schon verraten: Sonne und Mond haben auch über Magdeburg spektakuläre Auftritte.