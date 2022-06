Friedensfahrt in Magdeburg für die Ukraine: Diese DDR-Geschichte verbirgt sich dahinter

Am Sonntag trafen sich mehrere Radfahrer in Magdeburg zu einer Friedensfahrt. Warum dieses Event bis zur Wende 1989/90 zu den wichtigsten Sportereignissen gehörte und heute wieder mehr als relevant ist.

Radsporttradition in Magdeburg, das heißt vor allem Friedensfahrt.

Magdeburg - Der russische Angriffskrieg hat bereits Tausende Menschen das Leben gekostet. Weltweit fordern Menschen ein Ende des Grauens - auch Bürger in Magdeburg solidarisieren sich seit Kriegsbeginn. Von Kind bis Senior - alle sammeln sie Spenden für ukrainische Flüchtlinge und senden Friedenssignale mit verschiedensten Veranstaltungen. Über 100 Rennradfahrer traten am Sonntagnachmittag 60 Kilometer lang in die Pedale - ein Event für Weltfrieden und mit einer besonderen DDR-Geschichte.