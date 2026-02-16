Wer aus Richtung Ernst-Reuter-Allee in die Bahnhofstraße will, sollte die Danz- oder die Franckestraße und nicht die Hasselbachstraße nutzen. Über die Hasselbachstraße geht es nur in die Tiefgarage des City Carrés oder zum Bahnhof, zurück dann nur über die Straße am Alten Theater. Ein Einbiegen in die Bahnhofstraße ist nicht möglich.

Foto: Rainer Schweingel