Neue Verkehrsführung Wo geht’s hier lang? Sperrung am Magdeburger Bahnhof sorgt für ratlose Autofahrer
Seit Montag gilt rund um den Magdeburger Hauptbahnhof eine ungewohnte Sperrung – und schon am ersten Morgen wussten viele Autofahrer nicht so recht, wohin mit ihrem Wagen.
Aktualisiert: 16.02.2026, 16:54
Magdeburg. - Seit dem 16. Februar 2026 ist rund um den Magdeburger Hauptbahnhof wieder Baustellenzeit – und das hat bereits am ersten Morgen für einige ratlose Gesichter hinterm Steuer gesorgt. Wer aus der Hasselbachstraße kommt, darf aktuell nur in Richtung Bahnhof abbiegen. Die Rückfahrt führt über eine ungewohnte Umleitung, die viele erst einmal suchen ließ.