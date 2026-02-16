Straßenbau und Verkehr Aschermittwoch geht’s weiter auf der Baustelle Neundorf
Wasserverband rechnet mit Ende der Winterpause bei Leitungsbau. Frostschäden an Trinkwasserrohren allgemein halten sich in Grenzen. Was 2026 noch geplant ist.
16.02.2026, 18:15
Staßfurt/Neundorf. - Ein gutes Stück Trinkwasserleitung und Hauptverkehrsstraße in Neundorf waren bereits vor Weihnachten fertig. Die Wege zahlreicher Kraftfahrer, die zuletzt während der Winterpause komplett durch Neundorf fuhren, weil einfach die Absperrungen (trotz offizieller Sperrung) auf der Ortsdurchfahrt beiseite geräumt worden waren, könnten sich ab Aschermittwoch aber wieder verlängern.