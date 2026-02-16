Wasserverband rechnet mit Ende der Winterpause bei Leitungsbau. Frostschäden an Trinkwasserrohren allgemein halten sich in Grenzen. Was 2026 noch geplant ist.

Die Baustellenabsperrungen in Neundorf werden dieser Tage wieder zum Einsatz kommen. Der WAZV hat von der Baufirma signalisiert bekommen, dass es ab Mittwoch, 18. Februar, weitergeht mit dem Trinkwasserleitungsbau in der Ortsdurchfahrt.

Staßfurt/Neundorf. - Ein gutes Stück Trinkwasserleitung und Hauptverkehrsstraße in Neundorf waren bereits vor Weihnachten fertig. Die Wege zahlreicher Kraftfahrer, die zuletzt während der Winterpause komplett durch Neundorf fuhren, weil einfach die Absperrungen (trotz offizieller Sperrung) auf der Ortsdurchfahrt beiseite geräumt worden waren, könnten sich ab Aschermittwoch aber wieder verlängern.