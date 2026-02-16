Berufseinstieg Übers Praktikum zum Traumjob mit Karrierechancen
75 Firmen aus dem Altmarkkreis warben auf der Ausbildungsmesse am 14. Februar in Salzwedel um Nachwuchs. Rund 1.100 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür in den Berufsbildenden Schulen.
16.02.2026, 18:15
Salzwedel. - Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz stehen im Altmarkkreis nach wie vor gut. Das wurde am Sonnabend bei der jüngsten Ausbildungsmesse für den Altmarkkreis auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen deutlich. An insgesamt 75 Ständen informierten Unternehmen über Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven.