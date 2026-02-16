75 Firmen aus dem Altmarkkreis warben auf der Ausbildungsmesse am 14. Februar in Salzwedel um Nachwuchs. Rund 1.100 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür in den Berufsbildenden Schulen.

Stefan Korneck (links) und Jonas Weber von SCM energy. Der Pretzierer kam als Praktikant in die Firma und absolviert aktuell ein duales Studium.

Salzwedel. - Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz stehen im Altmarkkreis nach wie vor gut. Das wurde am Sonnabend bei der jüngsten Ausbildungsmesse für den Altmarkkreis auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen deutlich. An insgesamt 75 Ständen informierten Unternehmen über Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven.