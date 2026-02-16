weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Berufseinstieg: Übers Praktikum zum Traumjob mit Karrierechancen

Berufseinstieg Übers Praktikum zum Traumjob mit Karrierechancen

75 Firmen aus dem Altmarkkreis warben auf der Ausbildungsmesse am 14. Februar in Salzwedel um Nachwuchs. Rund 1.100 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür in den Berufsbildenden Schulen.

Von Jörg Schulze 16.02.2026, 18:15
Stefan Korneck (links) und Jonas Weber von SCM energy. Der Pretzierer kam als Praktikant in die Firma und absolviert aktuell ein duales Studium. Foto: Jörg Schulze

Salzwedel. - Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz stehen im Altmarkkreis nach wie vor gut. Das wurde am Sonnabend bei der jüngsten Ausbildungsmesse für den Altmarkkreis auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen deutlich. An insgesamt 75 Ständen informierten Unternehmen über Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven.