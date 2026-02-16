weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Bräuche im Drömling Mit Video: 102 Jahre Wurstsingen in Etingen - Wenn Peitschenknall und Gesang den Winter vertreiben

Laut, schaurig und doch voller Herzblut: Wenn die Wurstsänger durch das Drömlingsdorf ziehen, beginnt ein Spektakel mit jahrhundertealten Wurzeln. Was wirklich hinter dem Brauch steckt – und weshalb Geiz im Dorf Folgen haben kann.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 16.02.2026, 18:17
Die Wurstsänger vor der Bockwindmühle – dem Wahrzeichen von Etingen, das die Tradition des Dorfes seit Generationen begleitet.
Die Wurstsänger vor der Bockwindmühle – dem Wahrzeichen von Etingen, das die Tradition des Dorfes seit Generationen begleitet. Foto: Anett Roisch

Etingen - Wenn im Spätwinter eine singende Schar gruseliger Gestalten durch die Straßen von Etingen zieht, wissen die Einwohner: Das Wurstsingen ist wieder da. Seit nunmehr 102 Jahren trotzt die urige Tradition Wind und Wetter – und soll mit lautem Gesang, Peitschenknallen und manch schaurigem Auftritt den Winter aus dem Drömlingsort vertreiben.