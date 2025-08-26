weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Für mehr Sicherheit und Ordnung Lärm, Müll, Drogen: Magdeburg prüft nächtliche Schließung von Spielplatz

Kann, soll, muss ein Spielplatz in der Magdeburger Innenstadt dauerhaft nachts geschlossen werden? Diese Frage will die Stadtverwaltung mit einer Prüfung klären.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 26.08.2025, 07:26
Ein dickes Schloss versperrt den Zugang zu einem Spielplatz. Die Stadt Magdeburg will dies nach Anwohnerbeschwerden nun auch für eine Fläche in der Innenstadt prüfen.
Magdeburg. - Ärger über nächtlichen Besuch auf öffentlichen Spielplätzen in Magdeburg gab und gibt es immer wieder. Doch auf einer Fläche in der Innenstadt sollen die Probleme mit Lärm, Müll und sogar Drogen nun so überhand genommen haben, dass die Stadt eine nächtliche Schließung prüfen will.