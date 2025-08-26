Für mehr Sicherheit und Ordnung Lärm, Müll, Drogen: Magdeburg prüft nächtliche Schließung von Spielplatz
Kann, soll, muss ein Spielplatz in der Magdeburger Innenstadt dauerhaft nachts geschlossen werden? Diese Frage will die Stadtverwaltung mit einer Prüfung klären.
Aktualisiert: 26.08.2025, 07:26
Magdeburg. - Ärger über nächtlichen Besuch auf öffentlichen Spielplätzen in Magdeburg gab und gibt es immer wieder. Doch auf einer Fläche in der Innenstadt sollen die Probleme mit Lärm, Müll und sogar Drogen nun so überhand genommen haben, dass die Stadt eine nächtliche Schließung prüfen will.