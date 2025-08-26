weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Auswanderung von Magdeburg nach Mexiko: Für Liebe, Familie und einen Neustart

Neustart in der Ferne Von Deutschland nach Mexiko - Wie die Liebe eine Magdeburgerin zum Auswandern bewegt hat

Vor über zehn Jahren ist Nora Schmackert der großen Liebe gefolgt und von Magdeburg nach Mexiko ausgewandert. Ob sie dort ihr Glück gefunden hat und was sie auch heute noch mit der Stadt an der Elbe verbindet.

Von Johanna Flint Aktualisiert: 26.08.2025, 10:04
Im mexikanischen Zacatecas ohne Kopfbedeckung das Haus zu verlassen, ist nicht ratsam. Dorthin ist Nora Schmackert vor über zehn Jahren aus Magdeburg ausgewandert.
Im mexikanischen Zacatecas ohne Kopfbedeckung das Haus zu verlassen, ist nicht ratsam. Dorthin ist Nora Schmackert vor über zehn Jahren aus Magdeburg ausgewandert. Foto: Nora Schmackert

Magdeburg/Zacatecas. - Nora Schmackert hat vor mehr als zehn Jahren das gewagt, wovon vermutlich viele träumen: Sie ist ausgewandert und 2014 von Magdeburg nach Mexiko gezogen.