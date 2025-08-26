Neustart in der Ferne Von Deutschland nach Mexiko - Wie die Liebe eine Magdeburgerin zum Auswandern bewegt hat
Vor über zehn Jahren ist Nora Schmackert der großen Liebe gefolgt und von Magdeburg nach Mexiko ausgewandert. Ob sie dort ihr Glück gefunden hat und was sie auch heute noch mit der Stadt an der Elbe verbindet.
Aktualisiert: 26.08.2025, 10:04
Magdeburg/Zacatecas. - Nora Schmackert hat vor mehr als zehn Jahren das gewagt, wovon vermutlich viele träumen: Sie ist ausgewandert und 2014 von Magdeburg nach Mexiko gezogen.