  4. Musik-Tipp in der Börde: 75 Jahre Blaskapelle Wegenstedt: Ein Dorf im Klangrausch

Was hat ein geheimnisvoller Hirsch mit Blasmusik zu tun? Wer es wissen will, sollte sich den Nachmittag am 31. August in Wegenstedt nicht entgehen lassen. Die Gäste können sich auf ein Jubiläum mit einer Geschichte, die in Erinnerung bleibt, freuen.

Von Anett Roisch 26.08.2025, 10:00
Wenn es in Wegenstedt einen Grund zum Feiern gibt, ist meist die Blaskapelle dabei. 2015 spielte die Kapelle auf dem Traktoranhänger die Musik für den Laternenumzug der Kita „Spetzenpieper“.
Foto: Anett Roisch

Wegenstedt - Die Blaskapelle Wegenstedt feiert 75 Jahre lebendige Musiktradition. Der Heimat- und Bürgerverein und die Blaskapelle laden anlässlich des Kapellen-Geburtstages zu einer Festveranstaltung am Sonntag, 31. August, am Rötenteich ein.