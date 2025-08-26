Musik-Tipp in der Börde 75 Jahre Blaskapelle Wegenstedt: Ein Dorf im Klangrausch

Was hat ein geheimnisvoller Hirsch mit Blasmusik zu tun? Wer es wissen will, sollte sich den Nachmittag am 31. August in Wegenstedt nicht entgehen lassen. Die Gäste können sich auf ein Jubiläum mit einer Geschichte, die in Erinnerung bleibt, freuen.