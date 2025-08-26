Musik-Tipp in der Börde 75 Jahre Blaskapelle Wegenstedt: Ein Dorf im Klangrausch
Was hat ein geheimnisvoller Hirsch mit Blasmusik zu tun? Wer es wissen will, sollte sich den Nachmittag am 31. August in Wegenstedt nicht entgehen lassen. Die Gäste können sich auf ein Jubiläum mit einer Geschichte, die in Erinnerung bleibt, freuen.
26.08.2025, 10:00
Wegenstedt - Die Blaskapelle Wegenstedt feiert 75 Jahre lebendige Musiktradition. Der Heimat- und Bürgerverein und die Blaskapelle laden anlässlich des Kapellen-Geburtstages zu einer Festveranstaltung am Sonntag, 31. August, am Rötenteich ein.