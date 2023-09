Sport in Magdeburg: 20. Kannenstieg-Lauf lockt viele Läufer an

Magdeburg - Zur 20. Auflage des Kannenstieg-Laufs hatte am 15. September 2023 der Magdeburger Leichtathletik Verein (MLV) Einheit in den Norden der Stadt eingeladen. Bei bestem Laufwetter traten die Sportfreunde auf der Vereinssportanlage am Neuen Sülzeweg an die Startlinie.

Zum Auftakt gab es zunächst drei Schnupperläufe für den Nachwuchs, der den Großen in Sachen Ehrgeiz nacheiferte. Jeweils eine Runde sprinteten die kleinen Läufer um das Rund des Sportplatzes.

Auf drei unterschiedlichen Streckenlängen ging es für die Erwachsenen und Jugendlichen anschließend quer durch das Wohnviertel, um dabei auch Punkte für die Stadtrangliste zu sammeln. Wer noch nicht die vier Läufe für eine Wertung dort absolviert hat, bekommt noch zwei Chancen im Jahr 2023: am 8. Oktober beim Magdeburg-Marathon und am 31. Dezember beim Silvesterlauf.