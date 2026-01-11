Michael Meyer und Waltraut Zachhuber werden am 13. Februar 2026 im Kulturhistorischen Museum für ihr ehrenamtliches Wirken in der Jugendförderung, Gedenkkultur und Stadtgesellschaft geehrt.

Magdeburg/VS. - Der Adelheid-Preis 2025 geht an die stadtbekannte Initiatorin Waltraut Zachhuber, der Jugendrotkreuz-Leiter Michael Meyer erhält den Adelheid-Preis 2024. Dies haben das Preiskuratorium und der Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit, Ingo Gottschalk, als Kuratoriumsvorsitzender im Alten Rathaus kürzlich bekannt gegeben. In einer gemeinsamen Preisverleihung am 13. Februar im Kulturhistorischen Museum werden die beiden Magdeburger Persönlichkeiten für ihr ehrenamtliches gesellschaftliches Engagement geehrt.

Die Ehrung der Preisträgerin für 2025, Waltraut Zachhuber, begründet der Kuratoriumsvorsitzende Ingo Gottschalk wie folgt: „Auch nach ihrem Ruhestand verpflichtet sich die ehemalige Dompredigerin vielfältig der Magdeburger Stadtgesellschaft. Engagiert und sichtbar setzt sie sich gegen Antisemitismus und Rassismus ein. Besonders unsere städtische Gedenkkultur und die Versöhnung mit den Opfern des NS-Regimes wurde durch sie aktiv angeregt und mitgestaltet.“

Für ein tolerantes Miteinander

Die vielfältig engagierte Magdeburgerin Waltraut Zachhuber setzt sich für ein tolerantes und friedliches Miteinander der Magdeburger Stadtgesellschaft ein. In den vergangenen Jahren hat sie Vorhaben mit großer Wirkungskraft und großem Zuspruch der Magdeburger umgesetzt. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes als Vorstandsvorsitzende des Fördervereins Neue Synagoge Magdeburg konnte 2023 ein neues religiöses Zentrum für Juden in Magdeburg eröffnet werden. Im Jahr 2007 holte sie mit engagierten Mitstreitern die Aktion „Stolpersteine“ in die Landeshauptstadt und verband das Projekt erfolgreich mit Jugendbildungsarbeit.

Der 35-jährige Magdeburger Michael Meyer ist als Oberbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr Magdeburg tätig, doch das Deutsche Rote Kreuz ist wie eine zweite Familie für ihn. Er ist seit über 20 Jahren im Kinder- und Jugendverband Jugendrotkreuz in Magdeburg ehrenamtlich tätig und war zudem vier Jahre lang Leiter des Jugendrotkreuzes des DRK Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Neben seiner ehrenamtlichen Arbeit als Jugendrotkreuz-Leiter ist er als ausgebildeter Notfalldarsteller und Schminker in Übungen tätig, sichert Veranstaltungen ab, hilft bei Blutspenden-Aktionen und ist Schiedsrichter bei Wettbewerben in der Ersten Hilfe.

„Das gesellschaftliche Engagement von Michael Meyer kennt keinen Feierabend. Hauptberuflich als Oberbrandmeister in der Magdeburger Feuerwehr tätig, setzt er sich in seiner Freizeit seit vielen Jahren in der Jugendförderung des Deutschen Roten Kreuzes ein. Er ist ein Mensch mit wahrem sozialem Gewissen und ein Vorbild – insbesondere für junge Magdeburgerinnen und Magdeburger“, würdigt Ingo Gottschalk das Wirken von Michael Meyer.

Zum Kuratorium gehören neben Ingo Gottschalk als Vorsitzender, Matthias Boxhorn (Stadtratsfraktion CDU/FDP), Steffi Meyer (Stadtratsfraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt), Rebekka Grotjohann (Stadtratsfraktion DIE LINKE), Julia Lehnert (Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/Future!), Steffen Kraus (Stadtratsfraktion AfD), Roland Zander (Stadtratsfraktion Gartenpartei), Evelin Schulz (Stadtratsfraktion Tierschutzpartei), Birgit Bursee (Arbeitsgruppe „Magdeburger Netzwerk bürgerliches Engagement“), Jens Bartel (Sparkasse MagdeBurg), Britta Goehring (Kreisarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege) sowie Nicole Anger (Vorsitzende des Gesundheits- und Sozialausschusses).