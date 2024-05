Von vs

Die Städtischen Werke in Magdeburg beleben zum zweiten Mal „Nachbars Garten“. Was geplant ist und ab wann Besucher vorbeikommen können.

Städtische Werke öffnen Treffpunkt für Getränke und Konzerte in Magdeburg

So wie hier 2023 soll "Nachbars Garten" in Magdeburg auch dieses Jahr aufblühen.

Magdeburg - Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) wollen auch in diesem Jahr die Freifläche zwischen ihrem Hauptsitz im Blauen Bock und dem Karstadt-Galerie-Kaufhaus in einen grünen Platz wandeln und mit Kunst und Kultur beleben. Am 17. Mai 2024 öffnet daher wieder „Nachbars Garten“.

Bis dahin wird der Bereich bepflanzt: Hochbeete mit insektenfreundlichem Obst, Gemüse und Kräutern, Sandkästen, Sitzbereiche sowie ein abwechslungsreiches Angebot sollen aus dem Platz eine grüne Oase werden lassen.

Die Bepflanzung der insgesamt 150 Hochbeete übernimmt wieder eine regionale Gärtnerei aus Möser. Vier Monate soll es ein buntes Programm geben: Fête de la Musique, kleine Konzerte, Aktionstage beispielsweise zum Thema Wasser und Photovoltaik und noch viel mehr.

Eröffnungsfeier von „Nachbars Garten“ in Magdeburg im Mai 2024 geplant

Die Eröffnung erfolgt am 17. Mai 2024 um 14.30 Uhr mit Live-Musik. Jeden Freitag von 16 bis 21 Uhr soll kulturell ins Wochenende gestartet werden mit der offenen Bühne „Querbeet - die bunte Bühne für alles und jeden“.

Am SWM-Gartenhäuschen gibt es Getränke und kleine Snacks zu kaufen. Auch die SWM-Energieseminare in diesem Zeitraum werden vor die Haustür verlegt und sollen in Nachbars Garten stattfinden.

Außerdem: „Wir freuen uns über kreative Köpfe, die unseren Garten für ein Konzert, eine Lesung, zum Tanz oder für die nächste Vereinssitzung nutzen möchten. Das kostet natürlich nichts - nur für die Organisation ist eine Anmeldung nötig“ erklärte eine SWM-Sprecherin.