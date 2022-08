Debatte Stadtpark in Magdeburg: Wie geht es weiter mit dem Bauhof-Gelände am Winterhafen?

Eine neue Schule wird auf dem bisherigen Bauhof am Winterhafen im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg nicht gebaut. Nach hitziger Debatte hat sich der Stadtrat dagegen ausgesprochen. Was nun aus dem Areal werden soll, ist noch offen.