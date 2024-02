Verkehr Stadtpark Magdeburg: Warum Poller gegen Falschfahrer wieder abgebaut werden

Ein Abschnitt der Stadtparkstraße in Magdeburg ist mit Pollern gesperrt worden. Doch diese wurden wiederholt umfahren, was zu starken Schäden an Grünflächen führte. Jetzt werden die Barrieren zurückgebaut. Das sorgt für Kritik.