In kurzen Video-Interviews haben Magdeburger Stadträte der Stadt Schulnoten verteilt. Dabei ging es unter anderem um die maroden Ringbrücken, die Intel-Absage und die wirtschaftliche Lage. Dieses Mal: Volt-Stadtrat Lucas Kemmesies im Interview.

Magdeburg/sl. - Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. In diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschieden, mit den im Stadtrat vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Im ersten Teil unserer Serie beantwortet Lucas Kemmesies von der Partei Volt, die im Stadtrat eine Fraktion mit der SPD und der Tierschutzallianz bildet, schriftlich die Fragen von Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.