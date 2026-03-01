weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Welterbe im Salzlandkreis „Falsches Signal“: Magdeburgs Stadtrat und der Kampf für das Pretziener Wehr

Trotz knapper Kassen setzt Magdeburgs Stadtrat ein Zeichen. Ein Zeichen für das Pretziener Wehr, das die Stadt schon vor Millionenschäden bewahrt hat. Die Verwaltung hatte ganz andere Pläne.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 01.03.2026, 14:12
Das Pretziener Wehr hat für den Hochwasserschutz Magdeburgs eine immense Bedeutung. Hat die Elbe Hochwasser, leitet das Wehr einen Großteil des Wassers an Magdeburg vorbei. 
Das Pretziener Wehr hat für den Hochwasserschutz Magdeburgs eine immense Bedeutung. Hat die Elbe Hochwasser, leitet das Wehr einen Großteil des Wassers an Magdeburg vorbei.  Foto: Peter Gercke/dpa

Magdeburg. - Das Pretziener Wehr ist für Magdeburg im Hochwasserfall von immenser Bedeutung. Dennoch stand die Stadtverwaltung auf der Bremse, als es um den Beitritt zu einem Verein ging, der das Bauwerk auf den Weg zum Unesco-Welterbe bringen will. Die Debatte im Stadtrat endete mit einer Entscheidung, die so vielleicht nicht erwartet wurde.