Weltbekannte Kette siedelt sich an Starbucks: Termin für ersten Kaffee in Magdeburg steht nun fest

Alex, Cafe Del Sol, Peter Pane und L' Osteria sind schon da. Nun öffnet mit Starbucks ein weiterer großer Systemgastronom in Magdeburg - und nennt einen konkreten Termin für den ersten Kaffee im typisch personalisierten Becher.