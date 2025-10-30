weather regenschauer
  4. Starbucks startet Café in Magdeburg - Eröffnung am 5. November

Weltbekannte Kette siedelt sich an Starbucks: Termin für ersten Kaffee in Magdeburg steht nun fest

Alex, Cafe Del Sol, Peter Pane und L' Osteria sind schon da. Nun öffnet mit Starbucks ein weiterer großer Systemgastronom in Magdeburg - und nennt einen konkreten Termin für den ersten Kaffee im typisch personalisierten Becher.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 30.10.2025, 12:53
Starbucks eröffnet am 5. November 2025 seine erste Filiale in Magdeburg. Der Umbau der früheren Frankonia-Fläche am Ulrichshaus läuft bereits.
Magdeburg - Magdeburgs Life-Style-Gastronomie wird bunter. Eine der größten Kaffeehausketten der Welt öffnet nun auch in Magdeburg. Der Termin steht fest.