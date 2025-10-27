Magdeburger Fans der amerikanischen Kaffeehaus-Kette „Starbucks“ müssen sich nicht mehr lange gedulden. Die Eröffnung der ersten Filiale im Ulrichshaus steht bevor.

„Tach Machteburch“: Starbucks grüßt Magdeburg schon vor dem ersten Kaffee

Magdeburg - Die einen können die Eröffnung kaum erwarten. Die anderen verdammen Systemgastronomie und boykottieren deren Filialen. Fakt ist: Der Kaffeespezialist Starbucks kommt nach Magdeburg - und eröffnet seinen ersten Standort in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt.