Kult-Kette wird von vielen sehnsüchtig erwartet „Tach Machteburch“: Starbucks grüßt Magdeburg schon vor dem ersten Kaffee
Magdeburger Fans der amerikanischen Kaffeehaus-Kette „Starbucks“ müssen sich nicht mehr lange gedulden. Die Eröffnung der ersten Filiale im Ulrichshaus steht bevor.
Aktualisiert: 27.10.2025, 11:35
Magdeburg - Die einen können die Eröffnung kaum erwarten. Die anderen verdammen Systemgastronomie und boykottieren deren Filialen. Fakt ist: Der Kaffeespezialist Starbucks kommt nach Magdeburg - und eröffnet seinen ersten Standort in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt.