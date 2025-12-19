Der Zeitpunkt für den Abschied der Tatra-Straßenbahnen aus Magdeburg steht fest. Ein Rückblick und eine Frage zur Zukunft bieten sich an.

Stärke der alten Bahnen für Magdeburg und die Frage nach dem Museum

Magdeburg. - Nachdem die Volksstimme berichtete, wann die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ihre Berliner KT4D-Tatrawagen - jene Gelenkstraßenbahnen, die die letzten aus tschechischer Produktion in Magdeburg sind - ausmustern, hat sich Ralf Kozica, Vorsitzender der IG Nah, zu Wort gemeldet. Und er tut das mit einem Blick, der manche Kritik an den alten Wagen relativiert.