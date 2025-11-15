Der große Generationenwechsel im Magdeburger Straßenbahn-Netz nimmt sichtbar Fahrt auf. Was wird aus den alten Fahrzeugen?

MVB: Termin für Aus der Tatra-Straßenbahnen in Magdeburg steht jetzt fest

Blick auf eine der Tatra-Straßenbahnen der MVB am Hasselbachplatz in Magdeburg.

Magdeburg. - Eine Straßenbahn-Ära in Magdeburg geht ihrem Ende entgegen. Nachdem vor Jahren schon einmal der Abschied Tatra-Bahnen gefeiert wurde jetzt aber wirklich. Während sich die ersten fabrikneuen Bahnen der neuesten Generation ihren Platz im Liniennetz sichern, bereiten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) im Hintergrund einen Abschied vor, der den Nahverkehr der Stadt spürbar verändern wird.