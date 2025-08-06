Magdeburgs Straßen sind voll mit Baustellen – doch wer klug fährt, spart nicht nur Sprit, sondern auch Zeit und Nerven. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich der Verbrauch deutlich senken.

Baustelle in der Carl-Miller-Straße: Umleitungen und Sperrungen gehören in Magdeburg aktuell zum Straßenbild - für Autofahrer bedeutet das oft längere Wege und mehr Verbrauch.

Magdeburg. - Baustellen, Staus und Umleitungen gehören in Magdeburg derzeit zum Alltag. Wer trotzdem möglichst spritsparend durch die Stadt kommen möchte, kann mit ein paar einfachen Tricks den Verbrauch senken – und dabei sogar Geld sparen.