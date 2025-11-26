Projekt könnte sich um Jahre verzögern Umgestaltung des Heumarkts in Magdeburg: An welcher Stelle es bei der Planung hakt
Seit fast zehn Jahren laufen die Planungen zur Umgestaltung des Magdeburger Heumarkts. Der städtische Baubeigeordnete Jörg Rehbaum informierte Anwohner nun über den Stand der Dinge - und warum die Planungen aktuell stocken.
26.11.2025, 06:45
Magdeburg. - Der Heumarkt im Magdeburger Stadtteil Brückfeld soll sich in Zukunft grundlegend verändern. Das Großprojekt befindet sich seit fast zehn Jahren in der Planung. Der Baubeigeordnete Jörg Rehbaum informierte Anwohner nun über den aktuellen Stand des Projekts - und mit welchen Herausforderungen die Stadt gerade zu kämpfen hat.