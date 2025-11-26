Seit fast zehn Jahren laufen die Planungen zur Umgestaltung des Magdeburger Heumarkts. Der städtische Baubeigeordnete Jörg Rehbaum informierte Anwohner nun über den Stand der Dinge - und warum die Planungen aktuell stocken.

Umgestaltung des Heumarkts in Magdeburg: An welcher Stelle es bei der Planung hakt

GWA-Sprecher Daniel Adler, Baubeigeordneter Jörg Rehbaum und Stadtrat Falko Grube informierten die Anwohner über den aktuellen Stand der Umgestaltung des Heumarktes.

Magdeburg. - Der Heumarkt im Magdeburger Stadtteil Brückfeld soll sich in Zukunft grundlegend verändern. Das Großprojekt befindet sich seit fast zehn Jahren in der Planung. Der Baubeigeordnete Jörg Rehbaum informierte Anwohner nun über den aktuellen Stand des Projekts - und mit welchen Herausforderungen die Stadt gerade zu kämpfen hat.