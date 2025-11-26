weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Seit fast zehn Jahren laufen die Planungen zur Umgestaltung des Magdeburger Heumarkts. Der städtische Baubeigeordnete Jörg Rehbaum informierte Anwohner nun über den Stand der Dinge - und warum die Planungen aktuell stocken.

Von Johanna Flint 26.11.2025, 06:45
GWA-Sprecher Daniel Adler, Baubeigeordneter Jörg Rehbaum und Stadtrat Falko Grube informierten die Anwohner über den aktuellen Stand der Umgestaltung des Heumarktes.
GWA-Sprecher Daniel Adler, Baubeigeordneter Jörg Rehbaum und Stadtrat Falko Grube informierten die Anwohner über den aktuellen Stand der Umgestaltung des Heumarktes. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Der Heumarkt im Magdeburger Stadtteil Brückfeld soll sich in Zukunft grundlegend verändern. Das Großprojekt befindet sich seit fast zehn Jahren in der Planung. Der Baubeigeordnete Jörg Rehbaum informierte Anwohner nun über den aktuellen Stand des Projekts - und mit welchen Herausforderungen die Stadt gerade zu kämpfen hat.