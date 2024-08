Magdeburg - Von der Aussichtsplattform des Albinmüller-Turms in 45 Metern Höhe hatten Besucher am Sonnabend einen einmaligen Blick über das nächtliche Magdeburg. Im Rahmen der Elbe-Partymeile „Riverside at Night“ war das Wahrzeichen am Heinrich-Heine-Platz im Stadtpark Rotehorn bis Mitternacht geöffnet.

Wer die 252 Stufen nach oben geschafft hatte – wahlweise stand auch ein Fahrstuhl zur Verfügung – konnte unter anderem die Sternbrücke im orangeroten Schein der Straßenlaternen in Augenschein nehmen.

Viel Verkehr war da am Abend und in der Nacht zu beobachten. Das wird sich schon bald wieder ändern. Nur noch bis einschließlich Dienstag, 6. August, bleibt die Sternbrücke für den Kfz-Verkehr geöffnet.

Im Verlauf eben dieses Tages soll dann nämlich die Neue Strombrücke wieder befahrbar sein. Diese ist seit Anfang Juli wegen notwendiger Asphaltarbeiten gesperrt.

Als Ausweichroute ging es ersatzweise über die Sternbrücke und weiter über Kleiner Stadtmarsch, Stadtparkstraße und Kaiser-Otto-Brücke von und nach Ostelbien. Der Weg über die Sternbrücke ist nun bald wieder Fußgängern und Radfahrern vorbehalten.