Alte Fotos aus Olvenstedt Baden im Sternsee in Magdeburg: Erkennen Sie sich auf den Fotos?
Am Sternsee in Magdeburg-Olvenstedt ist heute nicht mehr viel los. Drumherum wurde viel gebaut. Ein Hobbychronist erzählt, wie es dort früher war und hat Fotos herausgesucht. Erkennen Sie sich?
Aktualisiert: 14.08.2025, 10:19
Magdeburg. - Heute ist der Sternsee in Neu-Olvenstedt kein attraktiver Ort mehr, um zu baden. Das war in den 1950er und -60er Jahren anders, wie Werner Hasenkrug aus Alt-Olvenstedt berichtet. Er ist selbsternannter Stadtteilchronist und hat Fotos von der ehemaligen Badeanstalt gefunden.