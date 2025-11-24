Ruhe und gedimmtes Licht Magdeburger Weihnachtsmarkt führt stille Stunde ein
Funkelnde Lichter und laute Musik sind nichts für jeden. Darum gibt es auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ein besonderes Angebot.
Aktualisiert: 24.11.2025, 09:42
Magdeburg. - Blinkende Lichter und laute Musik gehören genauso zum Weihnachtsmarkt wie Glühwein und gebrannte Mandeln. Das ist nicht für jeden Menschen zu ertragen - unabhängig vom schrecklichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Für sie soll es ein besonderes Angebot geben.