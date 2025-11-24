Funkelnde Lichter und laute Musik sind nichts für jeden. Darum gibt es auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ein besonderes Angebot.

Seit dem 20. November ist der Magdeburger Weihnachtsmarkt eröffnet. In diesem Jahr gibt es erstmals ein ganz besonderes Angebot gegen Reizüberflutung.

Magdeburg. - Blinkende Lichter und laute Musik gehören genauso zum Weihnachtsmarkt wie Glühwein und gebrannte Mandeln. Das ist nicht für jeden Menschen zu ertragen - unabhängig vom schrecklichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Für sie soll es ein besonderes Angebot geben.