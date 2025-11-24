weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Stille Stunde: Magdeburger Weihnachtsmarkt dimmt Musik und Licht

Ruhe und gedimmtes Licht Magdeburger Weihnachtsmarkt führt stille Stunde ein

Funkelnde Lichter und laute Musik sind nichts für jeden. Darum gibt es auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ein besonderes Angebot.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 24.11.2025, 09:42
Seit dem 20. November ist der Magdeburger Weihnachtsmarkt eröffnet. In diesem Jahr gibt es erstmals ein ganz besonderes Angebot gegen Reizüberflutung. 
Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Blinkende Lichter und laute Musik gehören genauso zum Weihnachtsmarkt wie Glühwein und gebrannte Mandeln. Das ist nicht für jeden Menschen zu ertragen - unabhängig vom schrecklichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Für sie soll es ein besonderes Angebot geben.