Durchbruch auf TikTok Mit Video: Techno made in Magdeburg: Musikproduzent „Unda“ erreicht Millionen Hörer
Aus dem Kinderzimmer zu den großen Musiklabels der Welt - das ist die Erfolgsgeschichte vom Produzenten Unda. Seine Songs werden teilweise millionenfach geklickt. Wie es der Magdeburger Lauri Wieczorek mit nur 24 Jahren soweit gebracht hat und trotzdem auf dem Boden bleibt.
Aktualisiert: 24.11.2025, 09:33
Magdeburg. - Tiefe Bässe, hypnotische Melodien und dazu emotionale Texte - das machen die Songs vom Musikproduzenten Unda aus. Sie erreichen mitunter Millionen von Fans. Dass sie in einem kleinen Studio in Magdeburg entstehen, ist dabei wohl den wenigsten bewusst.