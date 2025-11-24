Durchbruch auf TikTok Mit Video: Techno made in Magdeburg: Musikproduzent „Unda“ erreicht Millionen Hörer

Aus dem Kinderzimmer zu den großen Musiklabels der Welt - das ist die Erfolgsgeschichte vom Produzenten Unda. Seine Songs werden teilweise millionenfach geklickt. Wie es der Magdeburger Lauri Wieczorek mit nur 24 Jahren soweit gebracht hat und trotzdem auf dem Boden bleibt.