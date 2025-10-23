Wieder müssen Panzer zum Truppenübungsplatz transportiert werden. Wegen Bauarbeiten auf der Bundeswehrstrecke müssen sie auch durch Wolmirstedt rollen.

Wolmirstedt. - Wieder werden Panzer vom Zielitzer Kaliwerk zum Truppenübungsplatz rollen. Sie kommen am Freitagfrüh, 24. Oktober, um 8 Uhr im Kaliwerk an, werden entladen, in die richtige Reihenfolge gebracht und fahren dann los. Ein genauer Zeitpunkt kann nicht genannt werden.

Der Weg führt durch Mose, über die Autobahn A14, über die Kreisstraße 1142 zum Übungsplatz. Autofahrer werden gebeten, die Kolonne nicht zu unterbrechen und einen entsprechenden Sicherheitsabstand zu halten.

Marder, Leopard und Büffel

In diesem Zug werden sieben Schützenpanzer Marder, sechs Kampfpanzer Leopard und ein Bergepanzer Büffel rollen. Sie kommen aus Munster mit der Bahn in Zielitz an. Die Panzertruppenschule aus Munster wird Ende Oktober in der Colbitz-Letzlinger Heide üben, angehendes Führungspersonal wie Kompaniechefs und Zugführer werden im Führungsprozess ausgebildet, teilt Hauptmann Alexander Helle mit.

Grund für die Panzerbewegungen auf der Straße ist die Reparatur der Gleise auf dem Militärgelände. Normalerweise werden Panzer auf dem Truppenübungsplatz auf Waggons verladen, doch das ist derzeit nicht möglich. Deshalb wird der Zielitzer Werksbahnhof als Ausweichbahnhof genutzt, von dort führt der Weg zum Übungsgelände über die Straße.