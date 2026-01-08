weather schneegriesel
Gastronomie Von Bulgarien nach Barby: Die Geschichte des Restaurantchefs vom „Grüner Anker“

Der Bulgare Christo Kitow betreibt seit 25 Jahren das Restaurant „Grüner Anker“ am Barbyer Marktplatz. Am Anfang stand 1989 ein Erfahrungsaustausch zur Festigung der sozialistischen Beziehungen.

Von Thomas Linßner Aktualisiert: 08.01.2026, 15:56
Christo Kitow betreibt seit 25 Jahren den „Grünen Anker“ in Barby.
Barby. - In den vergangenen Jahren stießen Archäologen immer wieder auf Kostbarkeiten aus der wechselvollen Geschichte Bulgariens. Im Sommer 2005 fanden Forscher unter der Leitung des Archäologen Georgij Kitow bei Ausgrabungen eine Maske aus purem Gold.