In der Brunnerstraße in Magdeburg-Sudenburg parken alle Fahrzeughalter rechtswidrig auf Teilen des Gehwegs. Nun wird der Abschnitt auf Höhe des Parks Schneidersgarten zurückgebaut. Dadurch gehen fast 20 Stellplätze verloren.

In der Brunnerstraße in Magdeburg-Sudenburg gibt es seit Jahren ein Problem mit parkenden Autos auf dem Gehweg. Nun wird ein Teil des Gehwegs zurückgebaut.

Magdeburg. - Die Parksituation in der Brunnerstraße in Sudenburg ist für viele Magdeburger schon länger ein belastendes Thema. Teile des Gehwegs sollen nun zurückgebaut werden. Das liegt jedoch nicht nur an der prekären Parksituation, sondern auch an Baumwurzeln.