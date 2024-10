Der Parkdruck ist hoch, die Bordsteine auch. Darum dürfen Autos in der Brunnersiedlung in Magdeburg eigentlich nicht halb auf dem Gehweg stehen. Eine Lösung scheint in Sicht.

Parkplatz-Streit: Lösung für Brunnerstraße in Magdeburg in Sicht

Magdeburg. - Morgens kurz nach 7 Uhr im Brunnerquartier in Magdeburg: Autos drehen zwischen Jordanstraße, Lucas-Cranach-Straße und Brunnerstraße ihre Runden – in der Hoffnung auf eine Parklücke. Ob zum Arzt oder zur Arbeit: Die Menschen kommen mit dem Auto in der beschaulichen Siedlung an, während die Bewohner noch nicht zur Arbeit aufgebrochen sind. Der Parkdruck ist hoch, die Suche dauert oftmals lang. Die Gehwege werden mitgenutzt. Das ist in vielen Bereichen des Quartiers nicht erlaubt, weil die Bordsteine zu hoch sind. Nun bahnt sich aber eine Lösung für das Parkplatz-Problem an, auf die sich der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung verständigt hat.