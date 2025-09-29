Eigentümer zahlt neuen Mietern Hotelkosten Speicherwohnungen in Magdeburg: Einziehen ja, wohnen aber noch nicht
Die Wohnungen im frisch sanierten Hafenspeicher in Magdeburg können zwar bezogen, aber noch nicht offiziell bewohnt werden. Das sind die Hintergründe.
Aktualisiert: 30.09.2025, 10:14
Magdeburg. - Hinter den Scheiben der Glasloggien stehen bereits Stühle und Tische, in manchen hängen schon Vorhänge. In einer Wohnung werden gerade die Fenster geputzt. Auch Umzugswagen stehen regelmäßig vor dem frisch sanierten Silo B im Magdeburger Wissenschaftshafen.