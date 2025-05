In Magdeburg haben die Grünen bei einer Verkehrsaktion kurzzeitig eine Straße sperren lassen. An einem neuen Überweg wurde ein symbolischer Zebrastreifen ausgelegt.

Magdeburg - Erst im Februar 2025 hatte es in der Magdeburger Arndtstraße eine erste Aktion gegeben, bei der in Höhe der Hans-Löscher-Straße mit Papierstreifen ein symbolischer Zebrastreifen installiert worden war. Nun folgte eine zweite Aktion an anderer Stelle in Magdeburg.