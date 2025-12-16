Am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird es eine Reihe an Gedenkveranstaltungen geben. Die Polizei sichert die Veranstaltungen in der Innenstadt. Es wird einige Straßensperrungen geben.

Einsatzkräfte der Polizei stehen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt sichert die Polizei zudem eine Reihe von Gedenkveranstaltungen.

Magdeburg. - Am Samstag, 20. Dezember 2025, dem ersten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, wird es eine Reihe von Gedenkveranstaltungen geben. Die Polizei sichert mit einem Großaufgebot die Innenstadt, es wird einige temporäre Straßensperrungen geben. Was das für die Magdeburger und Gäste bedeutet.