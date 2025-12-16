weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
EIL
„Radikalisierung erfolgt“: Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen

Jahrestag der Amokfahrt auf Weihnachtsmarkt Straßensperrungen am Gedenktag in Magdeburg: Polizei verteilt Handzettel

Am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird es eine Reihe an Gedenkveranstaltungen geben. Die Polizei sichert die Veranstaltungen in der Innenstadt. Es wird einige Straßensperrungen geben.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 16.12.2025, 14:53
Einsatzkräfte der Polizei stehen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt sichert die Polizei zudem eine Reihe von Gedenkveranstaltungen. Foto: dpa

Magdeburg. - Am Samstag, 20. Dezember 2025, dem ersten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, wird es eine Reihe von Gedenkveranstaltungen geben. Die Polizei sichert mit einem Großaufgebot die Innenstadt, es wird einige temporäre Straßensperrungen geben. Was das für die Magdeburger und Gäste bedeutet.