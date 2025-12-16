EIL
Jahrestag der Amokfahrt auf Weihnachtsmarkt Straßensperrungen am Gedenktag in Magdeburg: Polizei verteilt Handzettel
Am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird es eine Reihe an Gedenkveranstaltungen geben. Die Polizei sichert die Veranstaltungen in der Innenstadt. Es wird einige Straßensperrungen geben.
Aktualisiert: 16.12.2025, 14:53
Magdeburg. - Am Samstag, 20. Dezember 2025, dem ersten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, wird es eine Reihe von Gedenkveranstaltungen geben. Die Polizei sichert mit einem Großaufgebot die Innenstadt, es wird einige temporäre Straßensperrungen geben. Was das für die Magdeburger und Gäste bedeutet.