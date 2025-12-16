Die Mitglieder des Dorfklubs Osmarsleben organisieren fünf Veranstaltungen im Jahr. Höhepunkt ist der Weihnachtsmarkt.

Bevor die Bescherung begann, stimmte der Weihnachtsmann mit seinem Gefolge mit den Kindern in ein Weihnachtslied ein.

Osmarsleben. - V Eine alte mächtige Eiche streckt am Rande der Festwiese ihre starken Äste aus. 1872 habe Pastor Schöne diesen Baum als Friedenseiche gepflanzt, erzählt Lars Lehmann, der Vorsitzende des Dorfklubs Osmarsleben. Er und einige Mitglieder des Klubs waren am Samstagnachmittag dabei, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Punkt 16 Uhr eröffnete der Klub den inzwischen traditionellen Weihnachtsmarkt auf der Festwiese. Bereits Tage zuvor waren Mitglieder aktiv und hatten die Buden und Zelte errichtet. „Jeder bringt sich ein. Der eine macht Getränke, der andere Essen und Hans den Weihnachtsmann,“ sagt der Vorsitzende.