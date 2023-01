Foto-Beweis von Wildkamera Streift ein Wolf durch die Kreuzhorst in Magdeburg?

Immer mehr Wölfe leben in Sachsen-Anhalt. Auch in den großen Naturräumen in Magdeburg war wiederholt die Vermutung laut geworden, dass dort Wölfe unterwegs sein könnten. Nun scheint die Aufnahme einer Wildkamera (im Beitrag) den Beweis geliefert zu haben.