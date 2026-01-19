Zeigt Magdeburg künftig Landwirtschaft mit Stall oder ohne Tiere? Der Stadtrat ringt um den neuen Bauernhof im Park.

Magdeburg. - Wie kann der Magdeburger Elbauenpark für die kommenden Jahrzehnte fit gemacht werden? Immerhin sind hier in den vergangenen Jahren ein paar Dinge wie Rutschenturm, Kletterpark und Seilrutsche hinzugekommen - doch andere Bereiche sind seit der Buga 1999 sichtlich in die Jahre gekommen. Der Stadtrat soll über einen Rahmenplan mit neuen Attraktionen beschließen. Eine der sichtbarsten Ideen davon sorgt für Diskussionen. Es geht um einen Schau-Bauernhof. Ob dort künftig Tiere grasen oder ob Landwirtschaft ganz ohne Stallgeruch gezeigt wird, ist umstritten.