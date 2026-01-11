Ein plötzlicher Stromausfall hat den Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg eiskalt erwischt. Mitten in der Frostnacht fiel die neue Heizung aus – Tiere waren stundenlang ohne Wärme.

Stromausfall setzt Tiere in Magdeburg der Kälte aus

Erst vor kurzem hatte Unternehmer Christoph Lange (l.) die Heizungsanlage beim Gnadenhof Katzeninsel eingebaut. Doch aufgrund eines Stromausfalls fiel diese aus. Vereinsmitglied Michael Schneider startete sofort einen Aufruf.

Magdeburg. - Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg-Rothensee ist eigentlich ein Ort der Wärme – im übertragenen wie im ganz praktischen Sinn. Erst vor wenigen Tagen wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut, um den 67 Schützlingen des Vereins ein noch behaglicheres Zuhause zu bieten. Doch ausgerechnet in einer frostigen Nacht fiel die Anlage aus.