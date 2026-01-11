Eil
Schrecksekunde auf dem Gnadenhof Katzeninsel Stromausfall setzt Tiere in Magdeburg der Kälte aus
Ein plötzlicher Stromausfall hat den Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg eiskalt erwischt. Mitten in der Frostnacht fiel die neue Heizung aus – Tiere waren stundenlang ohne Wärme.
11.01.2026, 12:10
Magdeburg. - Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg-Rothensee ist eigentlich ein Ort der Wärme – im übertragenen wie im ganz praktischen Sinn. Erst vor wenigen Tagen wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut, um den 67 Schützlingen des Vereins ein noch behaglicheres Zuhause zu bieten. Doch ausgerechnet in einer frostigen Nacht fiel die Anlage aus.