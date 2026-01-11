weather wolkig
  4. Kälte-Schreck auf dem Gnadenhof Katzeninsel: Stromausfall setzt 67 Tiere in Magdeburg stundenlang der Kälte aus

Schrecksekunde auf dem Gnadenhof Katzeninsel Stromausfall setzt Tiere in Magdeburg der Kälte aus

Ein plötzlicher Stromausfall hat den Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg eiskalt erwischt. Mitten in der Frostnacht fiel die neue Heizung aus – Tiere waren stundenlang ohne Wärme.

Von Romy Bergmann 11.01.2026, 12:10
Erst vor kurzem hatte Unternehmer Christoph Lange (l.) die Heizungsanlage beim Gnadenhof Katzeninsel eingebaut. Doch aufgrund eines Stromausfalls fiel diese aus. Vereinsmitglied Michael Schneider startete sofort einen Aufruf. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg-Rothensee ist eigentlich ein Ort der Wärme – im übertragenen wie im ganz praktischen Sinn. Erst vor wenigen Tagen wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut, um den 67 Schützlingen des Vereins ein noch behaglicheres Zuhause zu bieten. Doch ausgerechnet in einer frostigen Nacht fiel die Anlage aus.