In Magdeburg haben die Arbeiten für ein neues Appartementhaus begonnen. In Nachbarschaft zur Otto-von-Guericke-Universität entstehen vollmöblierte Wohnungen.

Studieren in Magdeburg: Neubau mit 116 möblierten Wohnungen entsteht

In Magdeburg entsteht ein neues Appartement-Haus für Studenten und Berufseinsteiger.

Magdeburg - Vollständig möblierte Appartements für Studenten sowie junge, hochqualifizierte Berufseinsteiger, sogenannte Young Professionals, sollen in einem Neubau entstehen, der derzeit in Magdeburg errichtet wird. In unmittelbarer Nähe zur Otto-von-Guericke-Universität und dem Wissenschaftshafen mit seinen Forschungseinrichtungen laufen bereits seit einigen Wochen die Baumaßnahmen auf einer bislang brachliegenden Fläche.