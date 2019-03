Ein Sturmtief hat in Magdeburg für Einsatze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Es kam zu Unfällen und abgedeckten Dächern.

Magdeburg l Das Sturmtief "Bennet" hat am Montag für zahlreiche Einsätze in und um Magdeburg gesorgt. In der Liebknechtstraße mussten Feuerwehr und THW anrücken, nachdem sich an zwei Lagerhallen die Wellblechdächer gelöst hatten. Die Einsatzkräfte, vor allem die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr, konnten nur unter erhöhter Vorsicht arbeiten, da immer wieder große Metallteile durch die Luft schleuderten.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in Folge des Sturms auf der A2. Ein Kleinwagen fuhr in Richtung der B189, als eine Windböe das Fahrzeug in der Abfahrt erfasste und nach links drückte. Die Fahrerin lenkte gegen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Kleinwagen überschlug sich mehrfach auf einem Feld. Beide Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.

Getec-Arena gesperrt

An der Getec-Arena hat sich ein Teil des Daches gelöst. Die Halle musste gesperrt werden, da sie witterungsbedingt nicht repariert werden kann. Die heutige Veranstaltung "Beat it - Das Musical über den King of Pop" fällt aus.