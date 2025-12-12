Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)

Leipzig - Auf dem Geierswalder und dem Partwitzer See nahe Hoyerswerda sind weitere Flächen für die Schifffahrt freigegeben worden. Diese können, wie die bisher freigegebenen Seeflächen, mit Fahrgastschiffen, motorengetriebenen Sportbooten sowie mit Sportbooten ohne Motor befahren werden, wie die Landesdirektion (LDS) mitteilte.

„Wir entwickeln die Schifffahrt auf sächsischen Seen weiter – mit Augenmaß, damit Tourismus, Bootssport und Wirtschaft wachsen und gleichzeitig die Natur weiter atmen kann. Nur so können die Regionen rund um die Seen nachhaltig davon profitieren“, sagte LDS-Präsident Béla Bélafi.

Ausnahmen für den Naturschutz

Auf dem Geierswalder See betrifft dies Wasserflächen am südwestlichen und am nordwestlichen Ufer. Aus Naturschutzgründen wird ein Teil der Fläche am nordwestlichen Ufer jährlich vom 1. März bis 30. September gesperrt.

Auf dem Partwitzer See werden Wasserflächen am Süd- und Südwestufer, am Ufer nördlich des Barbara-Kanals sowie im nördlichen Seegebiet erstmalig für die Schifffahrt nutzbar. Ein Teil der Fläche am Südwestufer ist jährlich vom 1. März bis zum 30. September ebenfalls aus Gründen des Naturschutzes gesperrt.