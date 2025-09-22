Celine kämpft sich aus der Sucht und durch die Dunkelheit ihrer Vergangenheit. Mit 21 Jahren beginnt die Magdeburgerin, ihr Leben neu zu ordnen. Ihre Geschichte zeigt, wie schwer der Weg ist. Und wie viel Mut es braucht, ihn zu gehen.

Die Magdeburgerin Celine und ihr schmerzhafter Kampf gegen die Sucht

Die Türen in der Wohnung von Celine in Magdeburg sind neu. Ihre alten hatte die junge Frau, die an Borderline leidet, während ihrer impulsiven Zornausbrüche zerstört.

Magdeburg. - Mit zehn Jahren greift sie das erste Mal zur Flasche, mit 14 bereits zu Cannabis. Die Zahl ihrer Entzugsversuche kann Celine gar nicht mehr zählen. Auch nicht die ihrer Suizidversuche. Es waren etliche. Ihre Sucht hätte sie beinahe umgebracht. Doch sie setzt alles daran, den Absprung zu schaffen.